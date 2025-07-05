В Санкт-Петербурге появился сияющий арт-объект в честь столетия «Зенита»

На Большой Морской улице возле Дворцовой площади торжественно открылся арт-объект, украшенный символикой «Зенита». Гости церемонии получили возможность принять участие в интерактивной программе, выиграть призы и увидеть легенду клуба и тренера Анатолия Тимощука.

«Мы торжественно открываем этот арт-объект — как символ силы, успеха, побед, нашего города и нашей команды. Мы приглашаем вас на все наши матчи! Приложим максимум усилий, чтобы побеждать и радовать вас победами», — отметил Тимощук.

На церемонии Тимощук поздравил победителей Гран-при «Зенита», который проводился среди участников марафона «Белые ночи». Десять самых быстрых бегунов на дистанции 10 километров получили призы от клуба.