5 июля 2025, 23:32

«Амкал» впервые в истории выиграл медиалигу

Алина Савинова

«Амкал» стал победителем шестого сезона медиалиги.

В финале турнира этого года клуб из Москвы одержал победу над Broke Boys со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Лужники» в столице России. Голами в этом матче отметились Даниил Ежков и Артур Рябокобыленко.

«Амкал» впервые в истории выиграл медиалигу. До этого лучшим результатом команды в турнире было третье место.

29 июня РФС объявил, что «Амкал» получил право принять участие в FONBET Кубке России-2025/26 как победитель Кубка медиалиги.

