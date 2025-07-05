«Амкал» впервые в истории выиграл медиалигу
«Амкал» стал победителем шестого сезона медиалиги.
В финале турнира этого года клуб из Москвы одержал победу над Broke Boys со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Лужники» в столице России. Голами в этом матче отметились Даниил Ежков и Артур Рябокобыленко.
«Амкал» впервые в истории выиграл медиалигу. До этого лучшим результатом команды в турнире было третье место.
29 июня РФС объявил, что «Амкал» получил право принять участие в FONBET Кубке России-2025/26 как победитель Кубка медиалиги.
