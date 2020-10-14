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Мане и Тиагу вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля». Оба игрока переболели коронавирусом

09:15
Садио Мане. Фото Twitter
Садио Мане. Фото Twitter
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Полузащитник Тиагу Алькантара и нападающий Садио Мане вернулись к тренировкам с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Оба футболиста ранее переболели коронавирусом. Игроки выздоровели и получили разрешение приступить к тренировкам в общей группе. Также, к занятиям вернулся защитник Жоэль Матип, восстановившийся от мышечного повреждения.

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