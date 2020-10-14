Мане и Тиагу вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля». Оба игрока переболели коронавирусом

Полузащитник Тиагу Алькантара и нападающий Садио Мане вернулись к тренировкам с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Оба футболиста ранее переболели коронавирусом. Игроки выздоровели и получили разрешение приступить к тренировкам в общей группе. Также, к занятиям вернулся защитник Жоэль Матип, восстановившийся от мышечного повреждения.