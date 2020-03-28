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Гари Невилл поделился своим планом по возобновлению сезона в Англии

12:34
Гари Невилл. Фото Football 365.
Гари Невилл. Фото Football 365.
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», футбольный эксперт Гари Невилл рассказал, какой порядок действий он считает необходимым для возобновления сезона в Англии. Ранее чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Завершите этот сезон за короткий промежуток времени, когда это можно будет сделать безопасно;

— Уплотните следующий сезон, если это будет необходимо;

— Откройте трансферное окно с мая и до конца сезона-2020/21, чтобы у клубов была возможность для маневра;

— Продлите контракты игроков, чтобы они могли завершить сезон-2019/20.

— Финансовая помощь нуждающимся клубам, в том числе не входящим в футбольную лигу Англии (любительским — Прим. «СЭ»), — написал Невилл в Twitter.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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