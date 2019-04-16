23:25 16 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Невероятный гол Коутинью в матче "Барселона" - "МЮ". Видео

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Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью забил третий гол своей комады в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Бразилец закрутил мяч в дальний верхний угол ворот из-за пределов штрафной. 

Первый матч между "МЮ" и "Барсой" завершился минимальным поражением манкунианцев (0:1) на своем поле.

Барселона - Манчестер Юнайтед

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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