Невероятный гол Коутинью в матче "Барселона" - "МЮ". Видео

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью забил третий гол своей комады в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Бразилец закрутил мяч в дальний верхний угол ворот из-за пределов штрафной.
#Barcelona #BarcaMUFC #BARMUN #BarcaManutd #Barcelona Now words needed for this absolute screamer by #coutinho pic.twitter.com/BmfBzU2vnT– Grandpa (@Grandpa__Abe) 16 апреля 2019 г.
Первый матч между "МЮ" и "Барсой" завершился минимальным поражением манкунианцев (0:1) на своем поле.
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