Моура плачет после просмотра своего победного гола. Видео

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура заплакал после того, как посмотрел видео с реакций бразильского комментатора на третий гол хавбека в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Аякса" (3:2).

– Тяжело говорить, – признался 26-летний футболист после просмотра видео.

Моура отметися хет-триком в ворота "Аякса".

"Тоттенхэм" по итогам двух игр вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем".

Финал текущего розыгрыша ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано".

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