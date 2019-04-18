Карикатура дня. ВАР - главный друг "Тоттенхэма" после матча с "Сити"

Известный художник Омар Момани посвятил свою новую карикатуру вчерашнему матчу 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" (4:3). "Шпоры" вышли в полуфинал турнира благодаря выездным голам, счет противостояния составил 4-4.

Гол "Сити" на последних минутах вчерашней встречи был отменен после того, как арбитр воспользовался системой видеопомощи (ВАР). Ранее главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино не приветствовал использование данной технологии, а рулевой "горожан" Хосеп Гвардьола относился положительно к ее введению.

На карикатуре изображен хоровод телевизора с ВАР, Покеттино и форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (оформил дубль), россыпь мячей, а также негодующий Гвардьола.

В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом". Первая встреча пройдет 1 мая в Лондоне, ответная - 7 мая в Амстердаме.

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