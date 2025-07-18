Степашин: «Карпин будет одним из козырей «Динамо»

Председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о результатах клуба в первом сезоне под руководством Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич, кстати, пришел к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю, — цитирует Степашина ТАСС. — Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой, рассказал, что он хочет. У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей».

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня. В 1-м туре РПЛ бело-голубые сыграют дома с «Балтикой» 18 июля.