Гари Линекер: "Нет. Ничего. Подобного. Футболу"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который теперь работает экспертом на телевидении, был восхищен победой "Тоттенхэма" над "Аяксом" (3:2). Во вторник "Ливерпуль" разгромил "Барселону" (4:0) после поражения в первой встрече (0:3), а в среду "шпоры" вырвали победу у амстердамцев (3:2), уступая по ходу матча 0:2.

"Нет. Ничего. Подобного. Футболу. Я люблю свою работу. Какая радость и привилегия быть свидетелем двух величайших камбеков в истории прекрасной игры. Абсолютно волшебный момент. Хорошо сыграли, "шпоры". Отлично сработано", - написал Линекер в Твиттере.

There. Is Nothing. Like. Football. – Gary Lineker (@GaryLineker) 8 мая 2019 г.