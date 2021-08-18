Личная гигиена во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19): основные правила в 2021 году

После начала пандемии COVID-19 отношение людей к личной гигиене изменилось. Весной 2020 года люди начали ответственнее относится к мытью рук и кашлю в общественных местах. Рассказываем, как изменилась личная гигиена во время коронавируса и как она влияет на наш образ образ жизни в 2021 году.

Мытье рук

Сейчас это может показаться удивительным, однако еще несколько веков назад врачи могли не мыть руки, даже когда принимали роды или проводили операции. Послеоперационная горячка убивала почти 60% всех больных. Все это было следствием того, что некоторые хирурги после вскрытия умерших отправлялись к операционным столам или рожающим материям без элементарной гигиенической процедуры.

Одним из первых популяризаторов мытья рук как меры для предотвращения заболеваний был врач Игнац Земмельвейс. Его отчаянные попытки заставить докторов обрабатывать руки перед операциями привели Земмельвейса в дом для умалишенных. Медики долго не верили в его теорию и осмеивали доктора. Но через годы ему поставили памятник и теперь называют Спасителем Матерей.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения рекомендует обязательно мыть руки, чтобы предотвратить заражение инфекциями и бактериальными заболеваниями:

— после похода в туалет;

— после смены детских подгузников;

— перед кормлением ребенка;

— до и после еды (особенно после приготовления сырого мяса);

— после чихания, кашля и высмаркивания;

— до и после обработки ран;

— после контакта с животными (в том числе домашними) или продуктами их жизнедеятельности;

— после выноса или работы с мусором.

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова осенью 2020 года заявляла о том, что чаще всего коронавирусом люди заражаются в общественном транспорте. Однако в ответ Роспотребнадзор провел исследования порядка 8 тысяч поверхностей в московских автовокзалах, а также метро, автобусах, трамваях и электробусах. Работа показала, что на поверхностях в метро и наземном транспорте вируса не обнаружено.

Также ВОЗ советует во время пандемии COVID-19 регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом. Эта мера позволяет устранить возможное микробное и вирусное загрязнение рук.

Прикрывание рта при кашле или чихании

COVID-19 — респираторный вирус. Он может попасть в организм в результате попадания в него капель, выделяемых из дыхательных путей зараженного человека, например при кашле или чихании. Медики советуют использовать одноразовые маски для защиты, но также важно знать и о том, как правильно чихать и кашлять, чтобы защитить себя и окружающих.

Вот основные рекомендации ВОЗ:

— не нужно прикрывать рот и нос ладонью, микробы могут попасть на руки человека и после на предметы или людей;

— при кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос салфеткой или иным материалом, чтобы задержать респираторные выделения. Если эти вещи отсутствуют, нужно прикрыть рот согнутым локтем;

— одноразовые платки и салфетки нужно выбрасывать сразу после использования;

— при использовании платка его необходимо регулярно стирать.

Обработка и дезинфекция поверхностей

Роспотребнадзор рекомендует после возвращения домой обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком. Обувь, которую вы носили на улице, следует заменить на домашнюю. Защитную маску и перчатки, которые носили на улице или на работе нужно сразу утилизировать.

Проводить влажную уборку в помещениях необходимо дезинфицирующими средствами как минимум один раз в день. Можно использовать моющие средства например на основе катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Проветривать помещения нужно как можно чаще.

После посещения квартиры посторонними организация также рекомендует обрабатывать дезинфицирующими средствами:

— выключатели;

— ручки дверей;

— водопроводные краны;

— все объекты, которые часто контактируют с людьми.

Применение гипохлорита натрия в составе моющих веществ и их растворов уничтожает большой спектр микроорганизмов, снижая риск их дальнейшего распространения через воду и контактным способом. Для обеззараживания мягкой мебели можно использовать пульверизатор.

Уборка с дезинфекцией должна заканчивает обязательным проветриванием всех помещений в течение нескольких часов. Эта процедура устраняет запах чистящего средства, а также полностью обновит в комнатах воздух, который мог содержать патогенные микроорганизмы.

Безопасное эпидемиологическое окружение

ВОЗ рекомендует избегать трех мест для профилактики COVID-19:

— крытых помещений;

— мест, в которых люди держатся кучно;

— мест, где люди плотно контактируют.

При долгом пребывании большого количества людей в непосредственной близости друг от друга в плохо вентилируемых помещениях возрастает риск заражения вирусными инфекциями. Поэтому в таких условиях вирус активно распространяется через капельные частицы или аэрозоли.

Чаще всего наибольшее количество сообщений о вспышках заболевания происходит:

— среди гостей ресторанов;

— среди участников хоровых коллективов;

— в спортивных и фитнес-клубах;

— в ночных клубах и офисах.

Организация также советует проводить встречи на улице, так как это значительно безопаснее, чем в помещении. Но даже в таком случае в период пандемии необходимо стараться держать дистанцию от людей на расстоянии около одного метра. Особенно если у людей наблюдается кашель, насморк и повышенная температура. Если человек находится внутри помещения, дистанцию необходимо увеличить до 1,5-2 метров. Чем на большем расстоянии вы остаетесь, тем безопаснее.

Соблюдение психологической гигиены

Для сохранения здоровья помимо физической гигиены, важно во время пандемии следить за своим эмоциональным состоянием. Это называется психологическая гигиена.

Психогигиена — это наука о сохранении и достижении психического здоровья. Термин введен более века назад немецким психиатром Робертом Зоммером. Основные задачи психогигиены:

— забота о сохранении психического здоровья;

— профилактика психических заболеваний;

— профилактика нервных заболеваний.

Аналитики «Авито Услуг» говорили, что с началом только второй волны эпидемии коронавируса спрос на услуги психологов в России вырос на 89% по сравнению с 2019 годом. Лидеры по запросу на психологическую помощь — Москва и Санкт-Петербург.

Поэтому во время коронавируса важно следить за своим психологическим состоянием. ВОЗ выпустила специальную брошюру о том, как справиться со стрессом во время пандемии:

Как справаиться со стрессом. Фото ВОЗ

Детский стресс в условиях коронавируса

Кандидат психологических и гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что молодежь, родившаяся в XXI веке, во время пандемии коронавируса оказалась в самой тревожной группе людей. По его мнению дети и молодые люди, которые родились в текущем веке, не сталкивались с такими серьезными потрясениями и катаклизмами.

Родителям нужно объяснить детям, что за ситуация произошла в мире и какая текущая ситуация в вашей стране. Попробуйте на доступном для ребенка языке рассказать, как уберечься от заражения. Спокойно рассказывайте ему о возможном развитии событий, если у кого-то из близких родственников есть заболевания, и о том, как нужно поступать в таком случае.

Так как дети реагируют на стресс по-разному, необходимо правильно отвечать на поведенческие проявления ребенка. Дети во время стресса могут настойчиво требовать внимания взрослых, становиться тревожными, замкнутыми, неприветливыми или избыточно оживленными.

Отвечайте на подобные реакции ребенка позитивно, узнайте, что его беспокоит, и окружите любовью и вниманием. В эти моменты детям особенно нужны любовь и внимание. Поэтому старайтесь проявлять эти вещи немного больше, прислушивайтесь к детям, будьте добрыми и приободряйте их. А чтобы отвлечь ребенка, старайтесь придумывать для него игры и новые и необычные занятия.

Личная гигиена во время пандемии коронавирусной инфекции. Фото Центр медицинской профилактики города Москвы

Дополнительную информацию вы можете получить также на сайте Всемирной организации здравоохранения и РОСПОТРЕБНАДЗОРА.