Тренер по балету и растяжке поделилась комплексом упражнений от боли в спине

В публикации для «СЭ» тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина поделилась простыми упражнениями, которые помогают облегчить боль в спине.

Один из ключевых способов снять напряжение — выполнить «Кошку-корову». Для этого нужно встать на четвереньки: на вдохе мягко прогнуться в спине, направляя грудь вперед и взгляд вверх, а на выдохе — округлить спину, подтягивая живот и направляя копчик вниз. Достаточно выполнить 8-10 циклов дыхания.

Фото Личный архив Акулины Бахтуриной

Также от боли поможет упражнение «Тазовые часы». Лежа на спине с согнутыми ногами, на выдохе следует прижать поясницу к полу, слегка подкручивая таз на себя, а на вдохе — наклонить таз вперед с минимальным прогибом в пояснице. Рекомендуется повторить движение 10-12 раз.

Фото Личный архив Акулины Бахтуриной

«Скручивания таза в ягодичном мостике» помогают снять асимметрию и зажатость. В положении лежа с согнутыми коленями нужно поднять таз так, чтобы корпус и бедра образовали прямую линию, а затем плавно проворачивать таз вправо и влево, следя за тем, чтобы колени оставались на месте. Повторить упражнение необходимо 8-10 раз в каждую сторону.

Фото Личный архив Акулины Бахтуриной

Улучшить подвижность поясничного отдела поможет «Скручивание позвоночника». Лежа на спине с руками в стороны и согнутыми коленями, на выдохе необходимо опустить колени в одну сторону (сохраняя плечи на полу), затем вернуться в исходное положение и повторить в другую сторону. Упражнение выполняется 4-6 раз.