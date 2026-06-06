Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы

Физический терапевт Павел Мегей в интервью «Здоровью Mail» рассказал о преимуществах скандинавской ходьбы. Этот вид нагрузки задействует мышцы всего тела и подойдет тем, кому противопоказан бег.

По словам специалиста, занятия помогают снижать вес и улучшать физическую форму за счет усиления метаболического ответа организма. Также они благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Скандинавская ходьба сочетает кардиореспираторную тренировку с одновременным снижением нагрузки на опорно-двигательный аппарат и улучшением координации. Благодаря этому ее нередко включают в программы реабилитации после различных заболеваний.