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Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы

Кристина Гергис
Автор
Скандинавская ходьба
Фото janiecbros, iStock

Физический терапевт Павел Мегей в интервью «Здоровью Mail» рассказал о преимуществах скандинавской ходьбы. Этот вид нагрузки задействует мышцы всего тела и подойдет тем, кому противопоказан бег.

По словам специалиста, занятия помогают снижать вес и улучшать физическую форму за счет усиления метаболического ответа организма. Также они благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Скандинавская ходьба сочетает кардиореспираторную тренировку с одновременным снижением нагрузки на опорно-двигательный аппарат и улучшением координации. Благодаря этому ее нередко включают в программы реабилитации после различных заболеваний.

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Польза и вред
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