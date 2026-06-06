Врач назвала самый безопасный способ борьбы с ожирением

Врач Екатерина Демьяновская в беседе с NEWS.ru назвала плавание одним из самых безопасных методов избавления от избыточного веса. Также она порекомендовала обратить внимание на аквааэробику.

Специалист подчеркнула: при ожирении важно избегать нагрузок, к которым организм еще не готов. Такие тренировки могут привести к травмам и проблемам с сердцем. Основа лечения — коррекция питания и постепенное наращивание физической активности.

На первых этапах достаточно 15-20 минут ежедневной ходьбы без утяжелителей. Пульс при этом не должен превышать 110 ударов в минуту. Суммарная недельная нагрузка может составлять 2-3 часа. Постепенное увеличение активности улучшает липидный профиль и чувствительность к инсулину.

Занятия в воде дополнительно разгружают позвоночник и суставы, снижая компрессионную нагрузку и одновременно обеспечивая необходимое мышечное сопротивление, заключила врач.