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Врач назвала самый безопасный способ борьбы с ожирением
Фитнес

6 июня, 15:30

1 мин.

Врач назвала самый безопасный способ борьбы с ожирением

Кристина Гергис
Автор
Девушка у бассейна
Фото Dimensions, iStock

Врач Екатерина Демьяновская в беседе с NEWS.ru назвала плавание одним из самых безопасных методов избавления от избыточного веса. Также она порекомендовала обратить внимание на аквааэробику.

Специалист подчеркнула: при ожирении важно избегать нагрузок, к которым организм еще не готов. Такие тренировки могут привести к травмам и проблемам с сердцем. Основа лечения — коррекция питания и постепенное наращивание физической активности.

На первых этапах достаточно 15-20 минут ежедневной ходьбы без утяжелителей. Пульс при этом не должен превышать 110 ударов в минуту. Суммарная недельная нагрузка может составлять 2-3 часа. Постепенное увеличение активности улучшает липидный профиль и чувствительность к инсулину.

Занятия в воде дополнительно разгружают позвоночник и суставы, снижая компрессионную нагрузку и одновременно обеспечивая необходимое мышечное сопротивление, заключила врач.

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