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«Полдень», сериал 2026: дата премьеры, сколько серий и где смотреть
Сериалы

1 октября, 21:00

2 мин.

«Полдень»: дата премьеры, сколько эпизодов и где смотреть сериал

Василий Рогов
Кадр из сериала «Полдень», реж. Клим Козинский, Медиаслово, Студия KIONFILM, OKKO Studios, ИРИ
Фото Кадр из сериала «Полдень», реж. Клим Козинский, Медиаслово, Студия KIONFILM, OKKO Studios, ИРИ

1 октября 2026 года состоялась премьера российского фантастического сериала «Полдень». Проект вышел в онлайн-кинотеатрах KION и Okko. В первом сезоне запланировано шесть серий.

Когда вышел сериал «Полдень»

Премьера «Полдня» состоялась 1 октября. Специальные показы первых серий также были назначены на начало октября в кинотеатрах сети «Москино».

Сколько серий в сериале «Полдень»

В первом сезоне шесть эпизодов. Премьера первых двух серий состоялась 1 октября, остальные будут выходить каждый четверг.

Серия Дата выхода
1 серия 1 октября
2 серия 1 октября
3 серия 8 октября
4 серия 15 октября
5 серия 22 октября
6 серия 29 октября

О чем сериал «Полдень»

Действие разворачивается в 2278 году. Максим Каммерер, сотрудник Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями, получает задание найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. По официальному описанию KION, после контакта с враждебной сверхцивилизацией возвращение Абалкина связано с угрозой для человечества, а у Каммерера есть пять дней, чтобы найти его.

Сериал снят по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» и мира Полудня. Режиссером выступил Клим Козинский.

Кто снялся в сериале «Полдень»

В актерский состав вошли Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь, Софья Синицына, Борис Хвошнянский, Наледи Никита Тау, Евгений Сангаджиев, Денис Бургазлиев, Юрий Нифонтов и Карэн Бадалов.

Где смотреть «Полдень»

Официальные онлайн-площадки сериала — KION и Okko. Ранее мы рассказывали, что вышел тизер-трейлер мистического детектива «Улей».

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