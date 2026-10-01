«Полдень»: дата премьеры, сколько эпизодов и где смотреть сериал
1 октября 2026 года состоялась премьера российского фантастического сериала «Полдень». Проект вышел в онлайн-кинотеатрах KION и Okko. В первом сезоне запланировано шесть серий.
Когда вышел сериал «Полдень»
Премьера «Полдня» состоялась 1 октября. Специальные показы первых серий также были назначены на начало октября в кинотеатрах сети «Москино».
Сколько серий в сериале «Полдень»
В первом сезоне шесть эпизодов. Премьера первых двух серий состоялась 1 октября, остальные будут выходить каждый четверг.
|Серия
|Дата выхода
|1 серия
|1 октября
|2 серия
|1 октября
|3 серия
|8 октября
|4 серия
|15 октября
|5 серия
|22 октября
|6 серия
|29 октября
О чем сериал «Полдень»
Действие разворачивается в 2278 году. Максим Каммерер, сотрудник Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями, получает задание найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. По официальному описанию KION, после контакта с враждебной сверхцивилизацией возвращение Абалкина связано с угрозой для человечества, а у Каммерера есть пять дней, чтобы найти его.
Сериал снят по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» и мира Полудня. Режиссером выступил Клим Козинский.
Кто снялся в сериале «Полдень»
В актерский состав вошли Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь, Софья Синицына, Борис Хвошнянский, Наледи Никита Тау, Евгений Сангаджиев, Денис Бургазлиев, Юрий Нифонтов и Карэн Бадалов.
Где смотреть «Полдень»
Официальные онлайн-площадки сериала — KION и Okko. Ранее мы рассказывали, что вышел тизер-трейлер мистического детектива «Улей».