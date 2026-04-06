Казанское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в первом матче финальной серии чемпионата России
Волейболистки казанского «Динамо» обыграли подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» в первом матче финальной серии чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23) в пользу хозяек.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу казанского клуба. Второй матч также пройдет 8 апреля в Казани.
Волейбол
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Финал
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23)
6 апреля.
Счет в серии: 1-0
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