Казанское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в первом матче финальной серии чемпионата России

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» в первом матче финальной серии чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23) в пользу хозяек.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу казанского клуба. Второй матч также пройдет 8 апреля в Казани.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23)

6 апреля.

Счет в серии: 1-0