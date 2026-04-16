Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» и вышел в финал чемпионата России
Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в пятом матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча проходила в Казани.
Игра завершилась со счетом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) в пользу «Зенита». Счет в серии стал 3-2.
В финале «Зенит» сыграет с московским «Динамо». «Локомотив» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в противостоянии за третье место. Обе серии пройдут до трех побед одной из команд.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23)
Счет в серии: 3-2
Новости