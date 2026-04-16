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16 апреля, 21:36

Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» и вышел в финал чемпионата России

Руслан Минаев

Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в пятом матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча проходила в Казани.

Игра завершилась со счетом 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) в пользу «Зенита». Счет в серии стал 3-2.

В финале «Зенит» сыграет с московским «Динамо». «Локомотив» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в противостоянии за третье место. Обе серии пройдут до трех побед одной из команд.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23)

Счет в серии: 3-2

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Волейбол
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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