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5 апреля, 20:02

Российские юниорки вышли в полуфинал волейбольного турнира в Италии

Анастасия Пилипенко

Женская юниорская сборная России по волейболу (игроки не старше 17 лет) вышла в полуфинал международного турнира в Италии.

В четвертьфинале россиянки обыграли португальскую команду «Мадейра А» со счетом 2-0 (25:8, 25:6).

Полуфинальные и финальный матчи пройдут 6 апреля. Соперник российской команды определится позднее.

Международная федерация волейбола объявила о допуске молодежных сборных России и Белоруссии к турнирам с января 2026 года. Российские волейболистки выступают на международном турнире впервые с 2022 года и играют под флагом страны. Соревнования завершатся 6 апреля.

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Волейбол
Сборная России по волейболу
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