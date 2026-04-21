21 апреля, 16:00

«Зенит-Казань» — «Динамо» Москва: трансляция первого матча финала Суперлиги

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт.

«Зенит-Казань» и «Динамо» Москва сыграют в первом матче финала Суперлиги во вторник, 21 апреля. Матч пройдет на площадке волейбольного центра «Санкт-Петербург» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире транслировать игру будут онлайн-платформа Okko, сайт matchtv.ru и официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Эфир начнется в 19.00 мск.

Узнать результат встречи можно будет в волейбольном матч-центре сайта «СЭ».

В полуфинальной серии казанцы обыграли новосибирский «Локомотив» с общим счетом 3:2. А динамовцы выиграли у питерского «Зенита» (3:1).

«Зенит-Казань» становился победителем Суперлиги 13 раз, что является рекордом в российском волейболе. А «Динамо» Москва выигрывала титул 4 раза.

Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
Ковальчук стал президентом «Шанхая». Сенсация в «Динамо»
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
В «Ладе» поменяли генменеджера
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
