«Зенит-Казань» и «Динамо» Москва сыграют в первом полуфинальном матче Суперлиги 21 апреля

«Зенит-Казань» и «Динамо» Москва сыграют в первом матче финала Суперлиги во вторник, 21 апреля. Матч пройдет на площадке волейбольного центра «Санкт-Петербург» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире транслировать игру будут онлайн-платформа Okko, сайт matchtv.ru и официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Эфир начнется в 19.00 мск.

В полуфинальной серии казанцы обыграли новосибирский «Локомотив» с общим счетом 3:2. А динамовцы выиграли у питерского «Зенита» (3:1).

«Зенит-Казань» становился победителем Суперлиги 13 раз, что является рекордом в российском волейболе. А «Динамо» Москва выигрывала титул 4 раза.

