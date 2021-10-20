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Допинг

Глава РУСАДА прокомментировал слова Мусэрского о скрытии допинг-пробы

20 октября, 14:13
Дмитрий Мусэрский. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Дмитрий Мусэрский. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал дисквалификацию российского волейболиста Дмитрия Мусэрского из-за обнаружения положительной допинг-пробы.

«Это дело [возникло] в порядке перепроверки данных базы LIMS, но его ведет сейчас международная федерация, а не РУСАДА. Данное дело находится в юрисдикции международной федерации, так как есть положительная допинг-проба на запрещенный препарат. Спортсмена должна была уведомлять именно международная федерация. РУСАДА не реализует полномочия по расследованию и обработке результатов в отношении данного спортсмена. Исчерпывающие данные направляются международной федерацией, и все притязания спортсмен должен направлять в ее адрес», — цитирует Буханова РИА Новости.

В результате перепроверки старого теста в 2021 году звездный волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина и дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

Мусэрский в начале июня этого года сыграл за сборную России в Лиге наций, однако затем покинул лагерь национальной команды и пропустил Олимпиаду из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211020/muserskiy-1755388006.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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