Жена Песьякова извинилась за новое откровенное фото в купальнике

Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, Кристина Песьякова извинилась за новое откровенное фото в купальнике.

«И снова фото в купальнике, уж извините. Желающих видеть на фото длинный рукав и подобающую жене и матери длину юбки мне сейчас порадовать нечем из-за полного отсутствия в гардеробе», — написала в Instagram Песьякова.

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с детьми — сыном Артемом и дочерью Полиной — проводят отдых на Мальдивах.

В минувшем сезоне 32-летний Песьяков провел 26 матчей за «Ростов» и пропустил 31 мяч.