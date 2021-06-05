Жена Песьякова извинилась за новое откровенное фото в купальнике
13:15
Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, Кристина Песьякова извинилась за новое откровенное фото в купальнике.
«И снова фото в купальнике, уж извините. Желающих видеть на фото длинный рукав и подобающую жене и матери длину юбки мне сейчас порадовать нечем из-за полного отсутствия в гардеробе», — написала в Instagram Песьякова.
Сергей и Ксения Песьяковы вместе с детьми — сыном Артемом и дочерью Полиной — проводят отдых на Мальдивах.
В минувшем сезоне 32-летний Песьяков провел 26 матчей за «Ростов» и пропустил 31 мяч.
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