Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Загитова сфотографировалась на фоне вулкана Фудзияма

12:47
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Теги:

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.

Спортсменка выложила фото на фоне японского действующего вулкана Фудзияма.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

26 сентября Загитова вместе с Евгенией Медведевой станет участницей шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамары Москвиной.

Читайте также

Карьера суперзвезды подходит к концу? Малкин ложится на операцию и пропустит начало следующего сезона
Лихач на Gelandewagen перевернулся в воздухе, идя на обгон по обочине
Сотрудника СИЗО в Подмосковье задержали по подозрению в разглашении гостайны
Видео с места взрыва в петербургской квартире

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд