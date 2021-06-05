Загитова сфотографировалась на фоне вулкана Фудзияма
12:47
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.
Спортсменка выложила фото на фоне японского действующего вулкана Фудзияма.
26 сентября Загитова вместе с Евгенией Медведевой станет участницей шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамары Москвиной.
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