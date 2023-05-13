Загитова похвасталась стройной фигурой в кожаном платье

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии с отдыха в соцсетях.

Девушка поделилась снимками в коротком кожаном платье.

20-летняя Загитова единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.