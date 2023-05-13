Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Женская лига

13 мая, 23:30

Загитова похвасталась стройной фигурой в кожаном платье

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии с отдыха в соцсетях.

Девушка поделилась снимками в коротком кожаном платье.

20-летняя Загитова единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.

Фигурное катание
Алина Загитова
2
3
Читайте также
В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Блиц-опрос Инны Жирковой
Настя Задорожная говорит о спорте!
Евгения Медведева: чемпионка вернулась
"Начистоту!" с Лопыревой
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова опубликовала фото в кожаном платье, подчеркивающем пышную грудь
Новости
RSS RSS
Все новости