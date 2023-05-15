«Ох уж эти персики»: фигуристка Нугуманова похвасталась идеальным загорелым спортивным телом на пляже
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.
20-летняя девушка выложила снимки в розовом леопардовом купальнике на фоне пляжа.
Подписчики девушки оценили ее образ:
«Ох уж эти персики».
«Какая фигура идеальная!»
«Восхитительная девушка».
Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.
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