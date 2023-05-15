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Женская лига

15 мая, 11:59

«Ох уж эти персики»: фигуристка Нугуманова похвасталась идеальным загорелым спортивным телом на пляже

Виктория Кравченко
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Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

20-летняя девушка выложила снимки в розовом леопардовом купальнике на фоне пляжа.

Подписчики девушки оценили ее образ:

«Ох уж эти персики».

«Какая фигура идеальная!»

«Восхитительная девушка».

Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Елизавета Нугуманова
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