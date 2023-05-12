Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Женская лига

Сегодня, 21:38

Загитова опубликовала фото в кожаном платье, подчеркивающем пышную грудь

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новые фото и видео с отдыха в Дубае (ОАЭ).

На снимках спортсменка позирует в кожаном коротком черном платье.

Подписчики отреагировали на эффектный образ девушки:

«Ты просто огонь!»

«Невероятная! До чего же хороша!»

«Эффектная девушка!»

«Сногсшибательная красота!»

20-летняя Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале «Гран-при».

Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Алина Загитова
5
4
Читайте также
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Блиц-опрос Инны Жирковой
Настя Задорожная говорит о спорте!
Евгения Медведева: чемпионка вернулась
"Начистоту!" с Лопыревой
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова выложила видео в шелковом лифчике и рубашке
Новости
RSS RSS
Все новости