«Шикарна и на корте, и вне его». Обжигающее фото Ястремской
12:10
Украинка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram. Она показала один снимок из фотосессии.
— Пусть станет невозможное возможным.
Пусть станет ближе все, что далеко.
И пусть все то, что кажется, так сложно,
Решается красиво и легко, — прикрепила стихотворение Ястремская.
— Шикарна и на корте, и вне его, — отметил один из подписчиков.
За время карантина из-за коронавируса Ястремская записала песню и сняла мультфильм о пандемии коронавируса с собой в главной роли. Она занимает 25-е место в рейтинге WTA.
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