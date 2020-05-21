«Шикарна и на корте, и вне его». Обжигающее фото Ястремской

Украинка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram. Она показала один снимок из фотосессии.

— Пусть станет невозможное возможным.

Пусть станет ближе все, что далеко.

И пусть все то, что кажется, так сложно,

Решается красиво и легко, — прикрепила стихотворение Ястремская.

— Шикарна и на корте, и вне его, — отметил один из подписчиков.

За время карантина из-за коронавируса Ястремская записала песню и сняла мультфильм о пандемии коронавируса с собой в главной роли. Она занимает 25-е место в рейтинге WTA.