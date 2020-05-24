Новый дерзкий образ Павлюченковой. Как вам?
22:33
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова порадовала своих подписчиков новой прической. Спортсменка выложила фото в «дерзком» образе.
«Давно не меняла свой образ, пора!» — написала Павлюченкова в Instagram.
Снимки подписчикам понравились.
yul_i_a: «Самое то! Класс! Хотя и блондинкой в этой длине тебе было отлично! Потрясающая способность быть крутой брюнеткой и блондинкой!»
patrickmouratoglou: «Очень хороший выбор. Очень красиво».
kornienko_alla_art: «Классный лук».
castorjg7: «Вау, очень красиво».
voronin5735: «Знай наших».