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Новости   //    Женская лига

Новый дерзкий образ Павлюченковой. Как вам?

22:33
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова порадовала своих подписчиков новой прической. Спортсменка выложила фото в «дерзком» образе.

«Давно не меняла свой образ, пора!» — написала Павлюченкова в Instagram.

Снимки подписчикам понравились.

yul_i_a: «Самое то! Класс! Хотя и блондинкой в этой длине тебе было отлично! Потрясающая способность быть крутой брюнеткой и блондинкой!»

patrickmouratoglou: «Очень хороший выбор. Очень красиво».

kornienko_alla_art: «Классный лук».

castorjg7: «Вау, очень красиво».

voronin5735: «Знай наших».

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