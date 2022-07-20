«Итальянская Меган Фокс» показала фото в купальнике с непристойным вырезом на груди
Телеведущая Helbiz Live и мисс Италии-2019 Каролина Страмаре опубликовала новое фото в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам откровенный кадр с поездки на яхте в купальнике с глубоким вырезом.
«Присоединяйся ко мне в круиз», — подписала снимок Страмаре.
Каролина Страмаре.
Ранее The Sun сообщил, что Каролина Страмаре встречается с форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.
В 2019 году Страмаре стала обладательницей титула Мисс Италии. Сейчас она работает журналисткой на сервисе трансляций матчей серии Б.
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