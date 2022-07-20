«Итальянская Меган Фокс» показала фото в купальнике с непристойным вырезом на груди

Телеведущая Helbiz Live и мисс Италии-2019 Каролина Страмаре опубликовала новое фото в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам откровенный кадр с поездки на яхте в купальнике с глубоким вырезом.

«Присоединяйся ко мне в круиз», — подписала снимок Страмаре.

Каролина Страмаре.

Ранее The Sun сообщил, что Каролина Страмаре встречается с форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

В 2019 году Страмаре стала обладательницей титула Мисс Италии. Сейчас она работает журналисткой на сервисе трансляций матчей серии Б.