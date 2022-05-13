«Боже, какие и ножки». Медведева впечатлила фанатов новым фото в летнем платье
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась фотографиями с новой фотосессии. На снимках 22-летняя девушка позирует на фоне море в платье с оголенными ногами в туфлях.
«Забыла сюда выложить», — подписаны снимки.
Фотографии в Telegram собрали уже больше 200 комментариев.
Вот некоторые из них:
«Прекрасная Богиня на морском побережье. Жень, ну красота красивая».
«А ты прекрасна, словно сон».
«Мои глаза не хотят переставать смотреть на тебя».
«Девочки,несите огнетушитель! Евгения, у меня нет слов. Весь мир к вашим ногам!».
«Евгения излучает благородную красоту, внутренний свет, невероятную теплоту. Женя, ты неотразима естественной, натуральной красотой».
«Боже, какие и ножки»
Не так давно фигуристка снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).