«Боже, какие и ножки». Медведева впечатлила фанатов новым фото в летнем платье

Медведева позирует на фоне море в платье с оголенными ногами в туфлях

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась фотографиями с новой фотосессии. На снимках 22-летняя девушка позирует на фоне море в платье с оголенными ногами в туфлях.

«Забыла сюда выложить», — подписаны снимки.

Фотографии в Telegram собрали уже больше 200 комментариев.

Вот некоторые из них:

«Прекрасная Богиня на морском побережье. Жень, ну красота красивая».

«А ты прекрасна, словно сон».

«Мои глаза не хотят переставать смотреть на тебя».

«Девочки,несите огнетушитель! Евгения, у меня нет слов. Весь мир к вашим ногам!».

«Евгения излучает благородную красоту, внутренний свет, невероятную теплоту. Женя, ты неотразима естественной, натуральной красотой».

«Боже, какие и ножки»

Не так давно фигуристка снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).