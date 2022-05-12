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Сегодня, 10:17

Алена Косторная опубликовала новые снимки с фотосессии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Reuters

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в своем Telegram-канале опубликовала несколько снимком с фотосессии. На фото девушка изображена в красном платье.

«Что-то на грани невероятного. Еще одна очень крутая фотосессия», — написала Косторная.

18-летняя россиянка является чемпионкой Европы по фигурному катанию.

В сезоне-2021/22 фигуристка заняла 2-е и 3-е места на этапах «Гран-при». Большую часть сезона она пропустила из-за травмы.

Алена Косторная
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