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Клишина выложила горячее фото в красном купальнике

13:30
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.

30-летняя спортсменка выложила фото в красном купальнике.

Публикация от The official Darya Klishina (@dariaklishina)

Клишина является двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в длину и серебряным призером чемпионата мира. На минувшей Олимпиаде-2020 в Токио 30-летняя россиянка получила травму задней поверхности бедра во время квалификации и снялась с соревнований.

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Сергей Разин все материалы автора
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