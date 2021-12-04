Клишина выложила горячее фото в красном купальнике
13:30
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.
30-летняя спортсменка выложила фото в красном купальнике.
Клишина является двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в длину и серебряным призером чемпионата мира. На минувшей Олимпиаде-2020 в Токио 30-летняя россиянка получила травму задней поверхности бедра во время квалификации и снялась с соревнований.
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