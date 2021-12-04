Клишина выложила горячее фото в красном купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.

30-летняя спортсменка выложила фото в красном купальнике.

Клишина является двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в длину и серебряным призером чемпионата мира. На минувшей Олимпиаде-2020 в Токио 30-летняя россиянка получила травму задней поверхности бедра во время квалификации и снялась с соревнований.