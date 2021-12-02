Алина Загитова поразила пышными формами в черном купальнике: видео

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в своем аккаунте в TikTok.

19-летняя спортсменка показала подписчикам зажигательный танец в откровенном черном купальнике.

«Не бережешь ты хейтеров», — отреагировал один из пользователей под новым видео россиянки.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 по фигурному катанию. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

TikTok-аккаунт Загитовой насчитывает почти 200 тысяч подписчиков.