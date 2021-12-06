Гимнастка Севастьянова показала фото в полупрозрачном нижнем белье
12:40
Российская гимнастка Каролина Севастьянова в сторис в Instagram показала фото в полупрозрачном нижнем белье.
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
На снимке девушка позирует в кружевном черном комплекте и туфлях на высоком каблуке.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка завершила профессиональную карьеру.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю