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Гимнастка Севастьянова показала фото в полупрозрачном нижнем белье

12:40
Каролина Севастьянова. Фото Instagram Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова в сторис в Instagram показала фото в полупрозрачном нижнем белье.

Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram

На снимке девушка позирует в кружевном черном комплекте и туфлях на высоком каблуке.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка завершила профессиональную карьеру.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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