Медведева поразила фанатов пышными формами в ярком купальнике

Ранее фигуристка объявила о том, что встречается с 22-летним фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.