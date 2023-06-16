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Сегодня, 18:35

Медведева поразила фанатов пышными формами в ярком купальнике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в соцсетях.

23-летняя спортсменка выложила с отдыха на Мальдивах снимок в желтом купальнике.

Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Ранее фигуристка объявила о том, что встречается с 22-летним фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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