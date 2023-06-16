Медведева поразила фанатов пышными формами в ярком купальнике
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в соцсетях.
23-летняя спортсменка выложила с отдыха на Мальдивах снимок в желтом купальнике.
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Ранее фигуристка объявила о том, что встречается с 22-летним фигуристом Дмитрием Чигиревым.
Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.
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