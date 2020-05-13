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«Дайте мне такую же фигуру». Подписчики в восторге от нового фото Канакиной

11:43
Юлия Канакина. Фото Instagram
Юлия Канакина. Фото Instagram
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Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала фото в своем Instagram. Она продемонстрировала безупречный пресс.

—  Каа, слышишь как бьется мое сердце?

— Это весна, Маугли! — подписала фото Канакина.

— Божечки, дай мне такую же фигуру, чтобы я ела тоже муравейники и наполеоны, как Юля, — отмечено в одном из комментариев.

В прошедшем сезоне Канакина показала 15-й результат в общем зачете Кубка мира.

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