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Бывшая ведущая «Спартака» представила Глушакова в купальнике и выложила горячее фото

14:55
Юлия Ушакова. Фото instagram.com Денис Глушаков и Юлия Ушакова. Фото instagram.com
Юлия Ушакова. Фото instagram.com
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Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Девушка сделала шуточный коллаж, на котором она и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков одеты в купальники.

«Мне слишком часто говорят, что я и Глушаков похожи. Я так не считаю, и не знаю, кто делает эти коллажи. Так скажите мне вы — есть сходство или нет!?» — подписала фото Ушакова.

«Фантастика», — написал в комментариях 33-летний Глушаков.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах «Ахмата» и забил 4 гола.

Ушакова работала в «Спартаке» до декабря 2019 года.

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