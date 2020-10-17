«Ангельски красивая девушка». Гимнастка Солдатова сразила фото в обтягивающем платье
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии в Instagram. 22-летняя россиянка сразила подписчиков снимками в обтягивающем платье.
«Гуляли с Ольгой. Ну и пару фото заодно сделали. Какое лучше: 1,2,3,4 или 5?» — написала Солдатова.
Подписчики остались в восторге.
idrisov8712: Ты невероятно милая и ангельски красивая девушка, с удовольствием смотрю твои фото!
0303198sergei: Какая красивая!
milorad_illic: Богиня! Любовь!
milorad_illic: Ангел мечты!
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