«Ангельски красивая девушка». Гимнастка Солдатова сразила фото в обтягивающем платье

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии в Instagram. 22-летняя россиянка сразила подписчиков снимками в обтягивающем платье.

«Гуляли с Ольгой. Ну и пару фото заодно сделали. Какое лучше: 1,2,3,4 или 5?» — написала Солдатова.

Подписчики остались в восторге.

idrisov8712: Ты невероятно милая и ангельски красивая девушка, с удовольствием смотрю твои фото!

0303198sergei: Какая красивая!

milorad_illic: Богиня! Любовь!

milorad_illic: Ангел мечты!