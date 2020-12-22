Осака: «Спорт не может быть вне политики»

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своем отношении к высказываниям спортсменов на тему политики.

«Людям это не нравится. Когда Леброн говорит о расизме, журналисты кричать: «Замолчи и веди мяч». К счастью, он не прислушивается к такому.

Люди считают, что мы — просто очень сильные организмы. Просто выросли большими и мощными. Но этот набор мышц, крови и пота тоже может высказывать свое мнение. Спорт не может быть вне политики, хватит затыкать нам рот. Мы не будем молчать. Спорт никогда не был вне политики — никогда и не будет», — цитирует Осаку New York Times.