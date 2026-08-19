Панова вышла в четвертьфинал парного «тысячника» в Цинциннати

Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен стали четвертьфиналистками парного турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором круге дуэт обыграл пару Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 2) — 6:3, 6:2.

Панова и Кемпен сыграют за выход в полуфинал с парой Чань Хаочин/Майя Джойнт (Тайвань/Австралия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 7 433 076 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Магали Кемпен/Александра Панова (Бельгия/Россия) — Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 2) — 6:3, 6:2