Андреева рассказала, что после работы с психологом стала относиться к победам проще

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с давлением после первого титула на турнире «Большого шлема».

В июне спортсменка выиграла «Ролан Гаррос». В финале Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Для меня было очень важно выиграть Индиан-Уэллс. После этого все говорили: «О, она отлично играет, теперь будет побеждать все чаще, выигрывать все больше турниров». Но получилось ровно наоборот. В этот раз все было примерно так же, только теперь я давила сама на себя. Но после долгих разговоров с психологом я пытаюсь воспринимать каждую победу просто как еще один выигранный турнир. У меня в этом сезоне три титула. Они для меня одинаковы, и такой подход делает все проще», — приводит пресс-служба WTA слова Андреевой.

В сезоне-2026 19-летняя россиянка также выиграла турниры в Аделаиде и Линце. Всего на ее счету 6 титулов на уровне WTA в одиночном разряде.

Ранее Андреева вышла в четвертый круг «тысячника» в Цинциннати. На этой стадии она сыграет с украинкой Мартой Костюк.