Свентек стала четвертьфиналисткой «тысячника» в Цинциннати

Полька Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В четвертом круге пятая ракетка мира победила француженку Диан Парри (66-я ракетка) со счетом 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 30 минут.

За выход в полуфинал Свентек сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 14) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 7 433 076 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Диан Парри (Франция) — 6:3, 6:3