Свентек стала четвертьфиналисткой «тысячника» в Цинциннати
Полька Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В четвертом круге пятая ракетка мира победила француженку Диан Парри (66-я ракетка) со счетом 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 30 минут.
За выход в полуфинал Свентек сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 14) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 7 433 076 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 7) — Диан Парри (Франция) — 6:3, 6:3
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