The Guardian: организаторы «Шлемов» создадут совет игроков для урегулирования спора о призовых

Организаторы турниров «Большого шлема» договорились создать консультативный совет игроков, чтобы урегулировать спор о распределении призовых, сообщает The Guardian.

Ожидается, что решение о создании совета может быть объявлено 19 августа вместе с информацией о призовом фонде US Open-2026, который, по информации источника, впервые в истории превысит 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что лидеры туров, включая итальянца Янника Синнера и белоруску Арину Соболенко, потребовали, чтобы турниры «Большого шлема» направляли на призовые 22 процента своих доходов, как это делают ATP и WTA. На «Ролан Гаррос» некоторые игроки ограничили предтурнирное общение со СМИ до 15 минут. Похожая акция на Уимблдоне была отменена после экстренных переговоров.