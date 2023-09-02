Джокович проиграл 8 из 9 игр на хардовом турнире «Большого шлема», уступая по ходу матча 0:2 по сетам

Серб Новак Джокович играет с соотечественником Ласло Джере в третьем круге US Open. После первых двух сетов вторая ракетка мира уступал со счетом 0:2.

В такой ситуации на хардовых турнирах «Большого шлема» Джокович побеждал только один раз в карьере — в полуфинале US Open-2011 против Роджера Федерера (6:7 (7:9), 4:6, 6:3, 6:2, 7:5).

В остальных 8 матчах серб не мог одолеть оппонента после поражений в первых двух сетах.

На данный момент счет по сетам 2:1 в пользу Джере.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Джоковича против Джере.