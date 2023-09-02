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Сегодня, 08:32

Джокович отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Джере и вышел в четвертый круг US Open

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото USA Today Sports

Серб Новак Джокович обыграл соотечественника Ласло Джере в матче третьего круга US Open — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Матч длился 3 часа 48 минут.

За игру Джокович сделал 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. У Джере — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Джокович во второй раз в карьере отыгрался со счета 0:2 по сетам на хардовом турнире «Большого шлема».

В четвертом круге вторая ракетка мира встретится с хорватом Борной Гойо.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Ласло Джере (Сербия, 32) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Новак Джокович
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