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По стопам отца. Обладатель «Золотой бутсы» Диего Форлан в 45 лет впервые сыграет на турнире ATP

Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
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Диего Форлан.
Фото Global Look Press, Getty Images
Уругваец увлекается теннисом с детства.

Организаторы турнира Uruguay Open сообщили, что у них выступит бывший футболист сборной Уругвая и «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан. Экс-бомбардир увлекается теннисом с детства и после завершения карьеры игрока начал активно заниматься данным видом спорта.

Где выступит Форлан

Уругваец сразится в парном разряде Uruguay Open — этот турнир входит в ATP Challenger Tour, то есть за выступление на нем можно получить рейтинговые баллы. В дуете с 45-летним Диего сыграет 32-летний аргентинец Федерико Кориа, который в 2021 году стал 63-й ракеткой мира, а сейчас находится на 101-м месте. Для Форлана это будет дебют на профессиональном уровне: до этого он принимал участие в мелких соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Uruguay Open начнется 12 ноября и продлится шесть дней.

Футболист репостнул в соцсети пост из аккаунта турнира с анонсом его участия, но больше никак не комментировал дебют в профессиональном теннисе. Последний дроп в его соцсетях был посвящен футболу — Форлан участвовал в матче звездных ветеранов в Южной Корее.

«Вниманию любителей тенниса и спорта! В этом году на Открытом чемпионате Уругвая у нас будет незабываемый дуэт в парном разряде: аргентинский теннисист Федерико Кориа и бывший уругвайский футболист Диего Форлан. Да, наш 10-й номер бьет рекорды и в теннисе!» — написано в публикации Uruguay Open.

Как складывается его теннисная карьера

Уругваец говорил, что начал заниматься теннисом еще в раннем детстве, увидев пример отца.

«Он ушел из футбола и в 41 год начал играть в теннис. Вот как я познакомился с этим видом спорта. Начал заниматься, когда мне было два года. Потом, конечно, я посвятил себя футболу и частично забросил теннис», — делился Форлан.

В 2023 году Диего выступил на турнире MT 400 в Монтевидео в категории «35+» и добрался до четвертьфинала, а также на MT 400 в Пунта-дель-Эсте, где дошел до полуфинала категории «40+». В июне Форлан вновь играл в четвертьфинале MT 1000 в Перу, а также в 2024-м выступил на турнире «40+» в Монтевидео.

Уругваец признается, что получает огромное удовольствие от нового вида спорта. «Во время футбольной карьеры я периодически играл в теннис, а после выхода на пенсию снова занялся им серьезно», — рассказывал нападающий.

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Чего Форлан добился в футболе

Уругваец — один из лучших нападающих начала XXI века. Диего выступал за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Вильярреал» и другие заметные европейские клубы. В 2005-м и 2009-м он даже выиграл «Золотую бутсу» и в те же годы становился лучшим бомбардиром испанского чемпионата.

На ЧМ-2010 Форлан оказался лучшим голеадором и игроком турнира, вместе с Уругваем он дошел до полуфинала, в котором его команда уступила Нидерландам (2:3). В матче за третье место южноамериканцы не справились с немцами (2:3). Диего в каждой из этих игр забил по голу, а всего отличился пять раз.

Диего Форлан
Теннис
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