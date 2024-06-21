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Обладатель «Золотого мяча» променял футбол на теннис. Он играет все лучше и лучше.

Футболист Диего Форлан сыграл на крупном ветеранском турнире по теннису
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Диего Форлан сменил футбол на теннис.
Фото Tenis al M?ximo, Соцсети
Диего Форлан дошел до четвертьфинала крупного ветеранского турнира.

Уругваец Диего Форлан относительно недавно считался одним из лучших футболистов мира. По итогам чемпионата мира 2010 года в ЮАР Диего и вовсе получил «Золотой мяч» как лучший игрок мундиаля, став заодно и лучшим бомбардиром ЧМ-2010. Кроме того, этот яркий форвард дважды становился обладателем «Золотой бутсы». Но сейчас, по окончании профессиональной футбольной карьеры, Форлан решил реализоваться в другом виде спорта, а именно в теннисе, который любит с детства. На днях 45-летний игрок дошел до четвертьфинала крупного ветеранского международного турнира категории MT 1000 в Лиме (Перу), где в трех первых матчах отдал соперникам за шесть партий только девять геймов.

Диего Форлан празднует гол в ворота сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ-2010.
Фото Global Look Press

Возвращение в детство

Футбольная карьера Форлана действительно получилась выдающейся. Сам он является топ-футболистом в третьем поколении — его дед по материнской линии Хоан Карлос Корассо и отец Пабло Форлан выигрывали в свое время Кубок Америки, что впоследствии удалось и самому Диего. Правда, Корассо это сделал как тренер, но и игроком он был очень сильным, выступал за национальную сборную Уругвая. А Пабло Форлан поучаствовал в двух чемпионатах мира. Впрочем, сын его в этом плане отца превзошел, сыграв на трех ЧМ — в 2002, 2010 и 2014 годах.

За плечами Диего и успешная клубная карьера, в том числе в аргентинском «Индпендьенте», английском «Манчестер Юнайтед», испанских «Вильярреале» и «Атлетико» из Мадрида, а также в итальянском «Интере». С «МЮ» Форлан стал чемпионом Англии, а в Испании дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, что и приносило ему «Золотую бутсу» — в 2005 году с «Вильярреалом» и в 2009-м с «Атлетико», с которым он также выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Европы. На чемпионат мира в ЮАР он поехал уже в весьма зрелом возрасте: на момент старта турнира ему исполнился 31 год.

Луис Суарес (третий справа) выбивает летящий мяч рукой. «Вся Африка ненавидит Суареса, хотим ему отомстить». 12 лет назад Гана и Уругвай сыграли один из величайших матчей в истории ЧМ

Тем не менее Диего провел ярчайший турнир, забив пять голов. А его Уругвай добрался до полуфинала, где сперва в напряженном матче уступил Нидерландам 2:3, а затем в бронзовом поединке также 2:3 команде Германии.

Кроме того, на уровне сборных Форлан выиграл и Кубок Америки-2011, сделав дубль в финале. Всего за сборную Уругвая он провел 112 матчей, забив 36 голов. Карьеру в сборной он завершил после ЧМ-2014 в Бразилии. А на клубном уровне поиграл еще четыре года. Его последним местом работы в качестве футболиста был гонконгский клуб «Китчи» в 2018-м. Диего попробовал заняться тренерской карьерой, но в уругвайских «Пеньяроле» и «Атенесе» особо себя не проявил. Зато на футбольной пенсии он, можно сказать, вернулся в детство, возобновив игру в теннис.

Помимо большого тенниса Форлан увлекается и падел-теннисом.
Фото из соцсетей Диего Форлана

Диего прибавляет и побеждает

«Мой отец ушел из футбола и в 41 год начал играть в теннис. Вот как я познакомился с этой игрой. Начал заниматься, когда мне было два года. Потом, конечно, я посвятил себя футболу и частично забросил теннис», — рассказал Форлан после завершения матча против перуанца Хорхе Эрнандеса во втором раунде турнира Masters Tour Международной федерации тенниса (ITF) высокой категории MT 1000 в Лиме. Кстати, считалось, что Диего подавал большие теннисные надежды, но в любом случае вряд ли прогадал — ведь он стал одним из самых ярких нападающих начала XXI века.

Как бы то ни было, в последнее время Форлан увлекается теннисом все более и более серьезно, регулярно тренируясь. В июле 2023-го Форлан сыграл в турнире MT 400 в Монтевидео в категории «35+», добравшись до четвертьфинала. В конце ноября — начале декабря на MT 400 в Пунта-дель-Эсте он уже добрался до полуфинала категории «40+», причем снялся с него при счете 6:4, 4:3 в свою пользу. А в феврале 2023-го уступил в полуфинале MT 400 в Монтевидео в категории «45+».

В этом месяце он повысил ставки, отправившись на MT 1000 в Перу, где на кону было немало рейтинговых очков. И очень лихо прошел в четвертьфинал, уверенно переиграв троих соперников. Причем поверженный им со счетом 6:3, 6:3 чилиец Пабло Рохас-Хольч считается по меркам ветеранского тура очень приличным игроком. В полуфинал левша Диего в одиночке пройти не смог, зато сделал это в паре с 48-летним соотечественником Альбертом Браузе, который входил в топ-1000 рейтинга ATP. Так что сейчас он находится в двух шагах от парного титула в Лиме.

По словам Форлана, он получает большое удовольствие от игры в теннис. Поэтому наверняка продолжит совершенствоваться и, не исключено, постарается стать одним из лучших в своей возрастной категории в мире. Кстати, он отнюдь не одинок — многие футболисты вроде Джастина Клюйверта или Ивана Ракитича в детстве мечтали стать теннисистами. А легендарные Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в юности занимались не только теннисом, но и футболом. Добавим, что несколько лет назад на профессиональном уровне в паре на «челленджере» сыграл знаменитый в прошлом итальянский футболист Паоло Мальдини, пусть и без особого успеха.

Диего Форлан
Сборная Уругвая по футболу
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