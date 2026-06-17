Хромачева не сумела выйти во второй круг парного турнира в Берлине
Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Детюк не сумела выйти во второй круг турнира в Берлине.
В стартовом матче Хромачева и Детюк уступили дуэту Людмила Киченок/Дезайри Кравчук (Украина/США) — 4:6, 5:7.
В следующем круге Киченок и Кравчук сыграют с парой Екатерина Александрова/Линда Носкова (Россия/Чехия).
Берлин (Германия)
Турнир WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Людмила Киченок/Дезайри Кравчук (Украина/США) — Анастасия Детюк/Ирина Хромачева (Чехия/Россия) — 6:4, 7:5
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