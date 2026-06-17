Хромачева не сумела выйти во второй круг парного турнира в Берлине

Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Детюк не сумела выйти во второй круг турнира в Берлине.

В стартовом матче Хромачева и Детюк уступили дуэту Людмила Киченок/Дезайри Кравчук (Украина/США) — 4:6, 5:7.

В следующем круге Киченок и Кравчук сыграют с парой Екатерина Александрова/Линда Носкова (Россия/Чехия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Дезайри Кравчук (Украина/США) — Анастасия Детюк/Ирина Хромачева (Чехия/Россия) — 6:4, 7:5