Александрова и Носкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Берлине

Россиянка Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Берлине.

В первом круге дуэт обыграл пару Эллен Перес/Деми Схюрс (Австралия/Нидерланды) со счетом 7:6 (7:2), 7:5. Матч длился 1 час 39 минут.

Александрова и Носкова за выход в полуфинал сыграют с победительницами матча Анастасия Детюк/Ирина Хромачева (Чехия/Россия) — Людмила Киченок/Дезире Кравчик (Украина/США).

Берлин (Германия)

Турнир WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Линда Носкова (Россия/Чехия) — Эллен Перес/Деми Схурс (Австралия/Нидерланды, 4) — 7:6 (7:2), 7:5