Александрова и Носкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Берлине
Россиянка Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Берлине.
В первом круге дуэт обыграл пару Эллен Перес/Деми Схюрс (Австралия/Нидерланды) со счетом 7:6 (7:2), 7:5. Матч длился 1 час 39 минут.
Александрова и Носкова за выход в полуфинал сыграют с победительницами матча Анастасия Детюк/Ирина Хромачева (Чехия/Россия) — Людмила Киченок/Дезире Кравчик (Украина/США).
Берлин (Германия)
Турнир WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Линда Носкова (Россия/Чехия) — Эллен Перес/Деми Схурс (Австралия/Нидерланды, 4) — 7:6 (7:2), 7:5
Новости