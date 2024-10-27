Хачанов был близок к грандиозному камбэку, но остался без титула

Дрейпер прервал победную серию Карена и впервые в карьере выиграл турнир категории ATP 500.

Карен Хачанов остановился в шаге от третьего титула в сезоне. В Вене 28-летний россиянин обыграл Маттео Берреттини и второго «сеяного» Алекса де Минуара, а его победная серия (с учетом титула в Алматы) составила восемь матчей. Однако в финале Карену не удалось обыграть Джека Дрейпера, у которого он вел по личным встречам (2:1). Британец выиграл в двух сетах, однако накал матча был запредельный.

Вена (Австрия). Турнир ATP Erste Bank Open. Финал

Джек Дрейпер (Великобритания, 7) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:5

Оглушительное начало

Джек Дрейпер проводит лучший сезон в карьере. Он взял дебютный титул в Штутгарте, играл в финале в Аделаиде, а в сентябре дошел до полуфинала в US Open. Это позволило британцу дебютировать в топ-20. «Дебют в двадцатке, мне сложно в это поверить. Помню, как 14 месяцев назад я сидел дома на диване и смотрел финал Уимблдона. Тогда вылетел из топ-100 мирового рейтинга. Вот к чему приводят постоянная работа и замечательные люди вокруг», — говорил Дрейпер.

После Открытого чемпионата США Джек сыграл только в Токио, где он обыграл травмированного Хуберта Хуркача и уступил в четвертьфинале Уго Умберу. Спустя месяц он взял титул в Вене. Причем у него была очень сложная сетка. В первом круге был сложнейший матч с переживающим третью молодость Кэйем Нисикори (7:6, 7:5), а в четвертьфинале — с недавним обидчиком Карлоса Алькараса Томашем Махачем (6:3, 3:6, 6:1). В полуфинале Дрейпер был сильнее Лоренцо Музетти (6:2, 6:4) и вышел на Карена Хачанова.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Карен после титула в Казахстане набрал великолепную форму и считался фаворитом матча. В случае победы в Вене он бы вернулся в топ-20. Дрейпер же в случае успеха поднимался бы на рекордное для себя 15-е место. Так что у обоих теннисистов была запредельная мотивация. Первый сет, где все решила одна минутная слабость, это подтвердил.

Хачанов взял первый гейм под ноль, а в третьем вел 40:15. Казалось, что он вновь легко поведет в счете, но тут случилось несколько неудачных розыгрышей, и дело дошло до «ровно». На нем Дрейпер заработал три брейк-пойнта и все же сделал брейк (2:1). Отыграться у Карена не получилось. Джек был практически идеален на своей подаче, так и не дав оппоненту заработать ни одного брейк-пойнта.

Начало второй партии получилось для Карена ужасным. При счете 0:30 в первом гейме он допустил ошибку со смеша, и на какое-то время выпал из игры. Спустя 10 минут Дрейпер вел со счетом 4:0.

Джек Дрейпер. Фото Reuters

В один ряд с Марреем

Показалось, что у россиянина кончились силы и напряженный график дал о себе знать. Британец был настроен сделать «баранку», однако в пятом гейме на подаче Хачанова завязалась серьезная борьба. Карену удалось размочить счет на затяжном «ровно», а следом уже занервничал Дрейпер, проиграв свою подачу под ноль (2:4).

Хачанов поймал кураж, и следующие три гейма провел в образцово-показательном режиме. Еще один брейк и выигранная подача за счет двух эйсов и двух виннерсов. Россиянин перевернул игру, выиграв пять геймов подряд. Увы, но развить успех не получилось. В тяжелом гейме Джек сравнял счет, а потом смог сделать еще один брейк. Причем за счет активной игры, а не ошибок соперника. Дрейпер рисковал, и этот риск себя оправдал.

При этом у Карена была возможно перевести дело на тай-брейк, но не хватило везения. В 12-м гейме на «ровно» Хачанов сделал все для того, чтобы заработать брейк-пойнт, но, уже переиграв соперника у сетки, не смог нанести решающий удар. Джек угадал направление удара и заработал первый матч-пойнт, который реализовал уже в следующем розыгрыше.

Джек Дрейпер. Фото Reuters

Дрейпер выиграл свой первый титул категории ATP-500 и стал самым низкорейтинговым чемпионом Вены с 2017 года, когда выиграл № 25 Люка Пуй. После этого шесть лет подряд побеждали представители топ-10. Из британцев это ранее удавалось сделать только Энди Маррею (девять титулов), Кэмерону Норри (один титул) и Дэну Эвансу, который в прошлом году взял титул в Вашингтоне-2023.

Дрейпер поднимается на 15-е место и всего на 10 очков отстает от Хуркача, который досрочно закончил сезон. Хачанов в понедельник, 28 октября, поднимется на 21-е место. Его соперником в первом круге «мастерса» в Париже будет Пабло Карреньо-Буста.