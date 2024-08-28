Хачанов проиграл самый длинный матч в истории. Второй подряд провал Карена в Нью-Йорке

Стратегия с пропуском третьей ракеткой России Олимпиады-2024 себя не оправдала.

US Open. Мужчины. Первый круг

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 23) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4

Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2

Зизу Бергс (Бельгия) — Павел Котов (Россия) — 6:2, 4:6, 6:2, 3:6, 7:6 (10:7)

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Ли Ту (Австралия, Q) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1

Новак Джокович (Сербия, 2) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:2, 6:2, 6:4

Янник Синнер (Италия, 1) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

Брэндон Накашима (США) — Хольгер Руне (Дания, 15) — 6:2, 6:1, 6:4

Танаси Коккинакис (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5

Российский теннисист Карен Хачанов стал соавтором рекорда на Открытом чемпионате США по теннису, поучаствовав в самом длинном матче в истории турнира. Двукратный полуфиналист «мейджоров» сражался с британцем Дэниелем Эвансом в первом круге пять часов 35 минут. Вот только радости Карену этот марафон не доставил — Хачанов вел в пятом сете со счетом 4:0, но в итоге отдал победу менее рейтинговому сопернику. Предыдущий рекорд US Open по продолжительности встречи принадлежал шведу Штефану Эдбергу и американцу Майклу Чангу, которые в 1992 году бились в полуфинале пять часов и 26 минут. Эдберг выиграл со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:4.

Запомню этот матч навсегда

«Это был долгий матч, долгая-долгая битва, — резюмировал британец после завершения поединка. — Очевидно, что мне было тяжело физически, но и сопернику тоже. В итоге все свелось к тому, кто дольше продержится. При счете 0:4 в пятом сете я просто продолжал нормально играть. Старался выкарабкиваться понемногу, хотя в каждом розыгрыше испытывал трудности с передвижением по корту. Но на подаче у меня все получалось, так что это дало мне немного надежды. В детстве тебе всегда говорят, что нужно бороться до конца. Это вроде как правило номер один. Я делал это постоянно на протяжении всей своей карьеры. И сейчас это принесло свои плоды».

Ключевым эпизодом в матче стал момент в пятом сете, когда Хачанов повел со счетом 4:0 и заработал четыре брейк-пойнта на подаче Эванса. Однако Карен не смог их реализовать, после чего у него закончились силы и окончательно сбился настрой на борьбу. Ведь на другой стороне корта находился один из самых его неудобных соперников в туре, которому 28-летний россиянин до этого проиграл четыре матча из четырех. Дэниел не хватает звезд с неба и в нынешнем сезоне не побеждал соперников из топ-100. Но при этом Эванс пользуется уважением публики, особенно после Олимпиады, где британец пожертвовал 500 рейтинговыми очками, чтобы сыграть в паре с Энди Марреем. В Париже Дэн бился как лев, но вместе с напарником уступил в четвертьфинале, что стало финальной точкой в карьере Маррея.

Дэниэл Эванс. Фото Global Look Press

«Я безмерно горжусь тем, что справился с этим матчем. Это самое главное чувство, — отметил 169-й номер мирового рейтинга после победы над Кареном в Нью-Йорке. — Это самое долгое время, которое я когда-либо проводил на корте. В четвертом сете мне пришлось сверяться с табло, чтобы понять, какую партию мы сейчас проводим. Я не был полностью уверен в счете. В этом году у меня было много поражений в первых раундах. Приятно выиграть такой долгий матч. Но главное чувство — возможность побеждать на таком уровне. Всегда есть сомнения, когда ты не выигрываешь. Это нормально в любой сфере жизни. Если у тебя что-то не получается, ты чувствуешь дискомфорт. Я буду гордиться этой победой. Позади просто сумасшедший-сумасшедший матч. Думаю, я запомню его навсегда».

После выхода в полуфинал US Open-2022 Хачанов проиграл в Нью-Йорке два матча подряд. В прошлом году он выступал здесь после перелома, уступив в первом круге американцу Майклу Ммо в трех сетах. В нынешнем сезоне Карен в феврале выиграл турнир в Дохе, но после этого выступает не слишком удачно. После поражений во втором круге «Ролан Гаррос» и Уимблдона третья ракетка России принял решение пропустить Олимпиаду ради американской серии турниров. Но и там выступил неважно — всего две победы в шести матчах плюс негатив от упущенной победы в рекордном матче на US Open.

Стефанос Циципас. Фото USA Today Sports

Кризис Циципаса

Мощный перформанс выдал в первом круге и другой россиянин — Павел Котов. Он 4 часа 25 минут бился с бельгийцем Зизом Бергсом, подавал на матч, но в итоге проиграл. Среди неудачников первого дня также 15-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне и 11-й номер мирового рейтинга Стефанос Циципас. Последний сенсационно уступил австралийцу Танаси Коккинакису в четырех сетах и впервые с 2018 года завершил сезон, ни разу не дойдя до полуфинала на турнире «Большого шлема». На пресс-конференции после провала в первом круге US Open-2024 26-летний грек признал, что находится в кризисе. Многим казалось, что Стефанос получил дополнительный импульс после победы в выставочном микст-турнире накануне американского «мейджора» в паре со своей девушкой Паолой Бадосой. Однако за «лучшим свиданием» последовал крах в основной сетке.

Циципас выиграл Итоговый чемпионат ATP в 2019 году и шесть раз выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема» (включая два финала). Сейчас же он изо всех сил пытается удержаться в топ-10. «Я ничто по сравнению с тем игроком, каким я был раньше, — пожаловался Циципас после своего второго за последние три года поражения в первом круге Открытого чемпионата США. — Я помню себя в молодости, когда получал адреналин от игры, когда чувствовал, что от матча зависит вся моя жизнь. Сейчас все это улетучилось, и мой уровень амбиций стал не таким высоким. Я очень хочу вернуть прежние ощущения, потому что они приносили много радости. Я не знаю, почему пропал драйв. Это длится уже год или два. Просто раньше мне удавалось это скрывать и откладывать проблему на потом».

Янник Синнер. Фото Reuters

Другие фавориты — Карлос Алькарас, Новак Джокович и Янник Синнер — особых проблем в первом круге не испытали, хотя итальянец и был освистан частью публики на фоне допингового скандала. Также трибуны испытали шок, когда во время матча против серба Миомира Кечмановича упал на корт и забился в судорогах японец Есихито Нисиока. В начале пятого сета спортсмен был увезен на коляске и отказался от продолжения матча.

«В решающей партии у меня свело поясницу и ноги, так что я не смог встать, — объяснил случившееся Нисиока. — У меня были повторяющиеся спазмы в лопатках, бедрах, боках и бедрах. Начались проблемы с дыханием, но с помощью команды я смог сесть в инвалидное кресло, и они увезли меня в раздевалку. Судороги не прекращались около часа, но сейчас утихли. Мое тело продолжает болеть, поэтому я планирую пропустить парные игры и вернуться в Японию».