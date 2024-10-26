«Понял, что многих зря считал друзьями». Интервью Синнера о допинге и предательстве

Янник рассказал о своих трудностях.

Янник Синнер — один из хедлайнеров теннисных новостей в прошедшие месяцы. Итальянец впервые в карьере возглавил рейтинг ATP, выиграл US Open и попал в допинговый скандал. О проблемах, которые сопровождали итальянца в последнее время, он рассказал в интервью Sky Sport.

О бессонных ночах

«Перед некоторыми матчами я не спал. Например, перед игрой с Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уимблдона. С утра, разумеется, я плохо себя чувствовал. В итоге пришлось играть пять сетов — это не тот матч, который может решиться в трех (по итогу победил Медведев. — Прим. «СЭ»).

За этот период произошло столько всего, от чего я пытался абстрагироваться, чтобы понять, как правильно поступить в тот или иной момент. И я должен поблагодарить команду, которая поддерживала меня все это время — мне это было необходимо. Например, Даррен Кэхилл (тренер. — Прим. «СЭ») не отправился домой в Австралию, а остался со мной, приехал мой папа. Благодаря им у меня было чувство безопасности. И именно поэтому я всегда посвящаю победы на турнирах и в важных матчах своим близким, поскольку не представляю, как бы прошел через это без них».

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Об отношениях с окружающими

«Сложнее всего было, когда новость обнародовали. Это произошло в очень ответственный момент — перед US Open. Я хотел приступить к тренировкам в среду, но новость появилась во вторник, и мы решили отложить начало подготовки из-за шумихи — все камеры и взгляды были направлены на меня. Я смотрел на других игроков, пытаясь понять, что они думают об этом на самом деле. Задавал себе много вопросов, было сложно подготовиться к «Шлему» в такой обстановке. Но я убежден, ничего не происходит просто так, и, возможно, я должен был понять, кто друг, а кто — нет. Понял, что многих игроков зря считал друзьями, а других — зря не считал. Это дело не принесло мне ничего хорошего, но помогло многое понять.

Изначально я не мог открыться близким людям. Это был очень деликатный момент, поскольку я не знал, как себя вести. Я даже не понимал, что произойдет с моей командой. Это было очень сложно, обычно я всегда контролирую ситуацию, однако в этот раз можно легко потерять контроль. В один момент, спустя несколько недель, я проснулся и сказал себе: «Я не сделал ничего плохого». Поэтому для меня ситуация уже окончена: решение по этому вопросу — это то, что я не могу контролировать».

Фото Global Look Press

О будущем

«Собираюсь играть еще 15 лет, пока мне не исполнится 35-40. Надеюсь, мое тело выдержит. Говорят, что 15 лет — это долго. Но сейчас я приехал сюда в отель, в тот же отель, в тот же номер, и я понял, этот год прошел очень быстро. Поэтому мы пытаемся продолжать играть в теннис как можно дольше, ведь не можем тратить время попусту. Нужно работать, желать побед и иметь вокруг людей, способных помочь.

Верю, как человек я никогда не менялся. То, что произошло (становление теннисной звездой. — Прим. «СЭ»), не изменило меня как личность: мое отношение к окружающим, к любому человеку, осталось прежним. Правда, теперь у меня меньше свободного времени. Стараюсь как можно больше внимания уделять тренировкам: моя карьера началась, когда мне было 13 с половиной лет — теперь мне 23, и я достиг звание первой ракетки мира».