Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Допинг

Сегодня, 13:00

«Понял, что многих зря считал друзьями». Интервью Синнера о допинге и предательстве

Синнер откровенно рассказал о допинг-скандале
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Янник Синнер.
Фото Global Look Press
Янник рассказал о своих трудностях.

Янник Синнер — один из хедлайнеров теннисных новостей в прошедшие месяцы. Итальянец впервые в карьере возглавил рейтинг ATP, выиграл US Open и попал в допинговый скандал. О проблемах, которые сопровождали итальянца в последнее время, он рассказал в интервью Sky Sport.

О бессонных ночах

«Перед некоторыми матчами я не спал. Например, перед игрой с Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уимблдона. С утра, разумеется, я плохо себя чувствовал. В итоге пришлось играть пять сетов — это не тот матч, который может решиться в трех (по итогу победил Медведев. — Прим. «СЭ»).

ВАДА может дисквалифицировать теннисиста Янника Синнера из-за допинга. «Теннис этого не переживет». ВАДА не собирается аннулировать результаты Синнера из-за допинга

За этот период произошло столько всего, от чего я пытался абстрагироваться, чтобы понять, как правильно поступить в тот или иной момент. И я должен поблагодарить команду, которая поддерживала меня все это время — мне это было необходимо. Например, Даррен Кэхилл (тренер. — Прим. «СЭ») не отправился домой в Австралию, а остался со мной, приехал мой папа. Благодаря им у меня было чувство безопасности. И именно поэтому я всегда посвящаю победы на турнирах и в важных матчах своим близким, поскольку не представляю, как бы прошел через это без них».

Фото Global Look Press

Об отношениях с окружающими

«Сложнее всего было, когда новость обнародовали. Это произошло в очень ответственный момент — перед US Open. Я хотел приступить к тренировкам в среду, но новость появилась во вторник, и мы решили отложить начало подготовки из-за шумихи — все камеры и взгляды были направлены на меня. Я смотрел на других игроков, пытаясь понять, что они думают об этом на самом деле. Задавал себе много вопросов, было сложно подготовиться к «Шлему» в такой обстановке. Но я убежден, ничего не происходит просто так, и, возможно, я должен был понять, кто друг, а кто — нет. Понял, что многих игроков зря считал друзьями, а других — зря не считал. Это дело не принесло мне ничего хорошего, но помогло многое понять.

Янник Синнер. «Это безумие. В ВАДА полный бардак». Звезды тенниса защищают Синнера после новых допинговых нападок

Изначально я не мог открыться близким людям. Это был очень деликатный момент, поскольку я не знал, как себя вести. Я даже не понимал, что произойдет с моей командой. Это было очень сложно, обычно я всегда контролирую ситуацию, однако в этот раз можно легко потерять контроль. В один момент, спустя несколько недель, я проснулся и сказал себе: «Я не сделал ничего плохого». Поэтому для меня ситуация уже окончена: решение по этому вопросу — это то, что я не могу контролировать».

Фото Global Look Press

О будущем

«Собираюсь играть еще 15 лет, пока мне не исполнится 35-40. Надеюсь, мое тело выдержит. Говорят, что 15 лет — это долго. Но сейчас я приехал сюда в отель, в тот же отель, в тот же номер, и я понял, этот год прошел очень быстро. Поэтому мы пытаемся продолжать играть в теннис как можно дольше, ведь не можем тратить время попусту. Нужно работать, желать побед и иметь вокруг людей, способных помочь.

Верю, как человек я никогда не менялся. То, что произошло (становление теннисной звездой. — Прим. «СЭ»), не изменило меня как личность: мое отношение к окружающим, к любому человеку, осталось прежним. Правда, теперь у меня меньше свободного времени. Стараюсь как можно больше внимания уделять тренировкам: моя карьера началась, когда мне было 13 с половиной лет — теперь мне 23, и я достиг звание первой ракетки мира».

Теннис
Янник Синнер
Читайте также
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Популярное видео
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ты сам понимаешь, что это перебор». Рублев выругался матом на турнире в Базеле и получил штраф

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости